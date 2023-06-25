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25 июня, 14:35

В Омске подросток попал в ДТП, разъезжая на "мерседесе" матери

<p>Кадр с места ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-57044659_99758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Омской области</a></p>

Кадр с места ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Обложка © VK / УМВД России по Омской области

В Омске подросток взял машину матери и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Лобкова и 9-й Ленинской. Автоледи за рулём "хонды" выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с "мерседесом" под управлением подростка 2007 года рождения. В результате обоим участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.

По предварительным данным, за руль иномарки юный водитель-самоучка сел, пока его мать была в торговом центре. По факту случившегося проводится проверка.

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Наталья Исакова
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