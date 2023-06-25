В Омске подросток попал в ДТП, разъезжая на "мерседесе" матери
Кадр с места ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Обложка © VK / УМВД России по Омской области
В Омске подросток взял машину матери и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Как рассказали в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Лобкова и 9-й Ленинской. Автоледи за рулём "хонды" выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с "мерседесом" под управлением подростка 2007 года рождения. В результате обоим участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.
По предварительным данным, за руль иномарки юный водитель-самоучка сел, пока его мать была в торговом центре. По факту случившегося проводится проверка.
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