В Омске подросток попал в ДТП, разъезжая на "мерседесе" матери

В Омске подросток взял машину матери и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Лобкова и 9-й Ленинской. Автоледи за рулём "хонды" выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с "мерседесом" под управлением подростка 2007 года рождения. В результате обоим участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.