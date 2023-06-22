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22 июня, 19:57

Подросток погиб после столкновения на скутере с мотоциклом в Новой Москве

<p>Мотоцикл и скутер после аварии в Новой Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2286" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Мотоцикл и скутер после аварии в Новой Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Три подростка на скутере врезались в мотоцикл в Новой Москве. Как пишет SHOT, один парень погиб, остальные несовершеннолетние в тяжёлом состоянии, взрослый мотоциклист тоже пострадал.

Всё произошло на Дорожной улице в посëлке Первомайское. Для транспортировки пострадавших скорая вызвала на место вертолëт.

Видео столкновения подростков на скутере с мотоциклом в Новой Москве. Видео © t.me / SHOT

Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Накануне, 21 июня, страшное ДТП произошло в Кизлярском районе Дагестана. Пьяный водитель легкового автомобиля спровоцировал столкновение с пассажирским автобусом и грузовиком. Погибло восемь человек. Лайф показывал кадры с места трагедии.

Артур Лапсаков
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