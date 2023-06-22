Подросток погиб после столкновения на скутере с мотоциклом в Новой Москве
Мотоцикл и скутер после аварии в Новой Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Три подростка на скутере врезались в мотоцикл в Новой Москве. Как пишет SHOT, один парень погиб, остальные несовершеннолетние в тяжёлом состоянии, взрослый мотоциклист тоже пострадал.
Всё произошло на Дорожной улице в посëлке Первомайское. Для транспортировки пострадавших скорая вызвала на место вертолëт.
Видео столкновения подростков на скутере с мотоциклом в Новой Москве. Видео © t.me / SHOT
Накануне, 21 июня, страшное ДТП произошло в Кизлярском районе Дагестана. Пьяный водитель легкового автомобиля спровоцировал столкновение с пассажирским автобусом и грузовиком. Погибло восемь человек. Лайф показывал кадры с места трагедии.