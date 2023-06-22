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22 июня, 18:49

Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

В легковом автомобиле, который раздавило при столкновении нескольких фур под Нижним Новгородом, погибли пять человек, среди них двое младенцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.

Место ДТП в Нижегородской области. Видео © telegram / МВД МЕДИА

"Предварительно установлено, что сегодня на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трёх большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", говорится в сообщении.

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

На днях страшное ДТП произошло в Кизлярском районе Дагестана. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой, что привело к возгоранию. В аварии погибло восемь человек. Лайф показывал кадры с места трагедии. Сегодня стало известно, что водитель легкового автомобиля, спровоцировавший столкновение, был пьян.

Обложка ©

telegram / МВД МЕДИА

Юрий Лысенко
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