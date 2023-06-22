Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

В легковом автомобиле, который раздавило при столкновении нескольких фур под Нижним Новгородом, погибли пять человек, среди них двое младенцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.

"Предварительно установлено, что сегодня на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трёх большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", — говорится в сообщении.