Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом
В легковом автомобиле, который раздавило при столкновении нескольких фур под Нижним Новгородом, погибли пять человек, среди них двое младенцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Место ДТП в Нижегородской области. Видео © telegram / МВД МЕДИА
"Предварительно установлено, что сегодня на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трёх большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", — говорится в сообщении.
На днях страшное ДТП произошло в Кизлярском районе Дагестана. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой, что привело к возгоранию. В аварии погибло восемь человек. Лайф показывал кадры с места трагедии. Сегодня стало известно, что водитель легкового автомобиля, спровоцировавший столкновение, был пьян.
telegram / МВД МЕДИА