Виновник ДТП с автобусом в Дагестане, где погибли восемь человек, был пьян
СК РФ: Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в Дагестане, был пьян
Последствия ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Водитель, по вине которого в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана погибло восемь человек, в момент аварии был пьян. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.
"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым права управления транспортным средством, следуя по федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на автомобиле Toyota Camry, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем марки КамАЗ-5511", — говорится в сообщении ведомства.
Водителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло вчера днём на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе республики. Автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт, столкнулся с грузовиком и легковушкой, которая в результате загорелась. Лайф показывал жуткие кадры с места аварии. В СК сообщается о семерых жертвах, однако, по нашим данным, в результате аварии погибло восемь человек. Информацию о восьми погибших также подтвердили и в прокуратуре.