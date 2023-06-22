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22 июня, 09:32

Виновник ДТП с автобусом в Дагестане, где погибли восемь человек, был пьян

СК РФ: Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в Дагестане, был пьян

<p>Последствия ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsdagestan/6942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана</a></p>

Последствия ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Водитель, по вине которого в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана погибло восемь человек, в момент аварии был пьян. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым права управления транспортным средством, следуя по федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на автомобиле Toyota Camry, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем марки КамАЗ-5511", — говорится в сообщении ведомства.

Водителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

На трассе "Кавказ" восстановили движение после ДТП с восемью погибшими

На трассе "Кавказ" восстановили движение после ДТП с восемью погибшими

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло вчера днём на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе республики. Автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт, столкнулся с грузовиком и легковушкой, которая в результате загорелась. Лайф показывал жуткие кадры с места аварии. В СК сообщается о семерых жертвах, однако, по нашим данным, в результате аварии погибло восемь человек. Информацию о восьми погибших также подтвердили и в прокуратуре.

Николь Вербер
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