Виновник ДТП с автобусом в Дагестане, где погибли восемь человек, был пьян

Водитель, по вине которого в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана погибло восемь человек, в момент аварии был пьян. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым права управления транспортным средством, следуя по федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на автомобиле Toyota Camry, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем марки КамАЗ-5511", — говорится в сообщении ведомства.