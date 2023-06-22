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21 июня, 23:57

На трассе "Кавказ" восстановили движение после ДТП с восемью погибшими

На федеральной трассе "Кавказ" восстановлено движение после ДТП с участием автобуса, легковушки и грузовика в Кизлярском районе Дагестана. Для устранения последствий аварии были привлечены 46 специалистов и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации района.

"Транспортное сообщение на федеральной трассе Р-217, где столкнулись автобус Москва — Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили, восстановлено",отмечается в сообщении в телеграм-канале администрации.

На трассе Р-217 восстановили движение после смертельного ДТП. Видео © Telegram / Администрация МР "Кизлярский район"

Лайф публикует список погибших в ДТП с автобусом из Москвы в Дагестане

Лайф публикует список погибших в ДТП с автобусом из Москвы в Дагестане

Напомним, авария произошла днём 21 июня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана. Рейсовый автобус Москва – Хасавюрт столкнулся с легковым авто и грузовиком. После столкновения легковушка загорелась. Лайф публиковал жуткое видео с места аварии.

Обложка ©

Telegram / Администрация МР "Кизлярский район"

Юлия Коновалова
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