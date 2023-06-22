На трассе "Кавказ" восстановили движение после ДТП с восемью погибшими

На федеральной трассе "Кавказ" восстановлено движение после ДТП с участием автобуса, легковушки и грузовика в Кизлярском районе Дагестана. Для устранения последствий аварии были привлечены 46 специалистов и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации района.