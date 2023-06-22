На трассе "Кавказ" восстановили движение после ДТП с восемью погибшими
На федеральной трассе "Кавказ" восстановлено движение после ДТП с участием автобуса, легковушки и грузовика в Кизлярском районе Дагестана. Для устранения последствий аварии были привлечены 46 специалистов и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации района.
"Транспортное сообщение на федеральной трассе Р-217, где столкнулись автобус Москва — Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили, восстановлено", — отмечается в сообщении в телеграм-канале администрации.
На трассе Р-217 восстановили движение после смертельного ДТП. Видео © Telegram / Администрация МР "Кизлярский район"
Напомним, авария произошла днём 21 июня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана. Рейсовый автобус Москва – Хасавюрт столкнулся с легковым авто и грузовиком. После столкновения легковушка загорелась. Лайф публиковал жуткое видео с места аварии.
Telegram / Администрация МР "Кизлярский район"