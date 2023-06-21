Лайф публикует список погибших в ДТП с автобусом из Москвы в Дагестане
Работа спасателей на месте ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Дагестане. Обложка © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Лайф узнал личности погибших в страшном ДТП в Дагестане, где автобус из Москвы столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Всего авария унесла жизни восьми человек.
- Гасанов А., 2010 г. р.
- Гасанов М., 2011 г. р
- Газиева П. Г., 1961 г. р.
- Курбанова В. М., 1977 г р.
- Мухаджирова Ф. Р., 2005 г. р.
- Тазбиева Г. М., 1977 г. р.
- Ахмедов А. А., 1998 г. р
- Магомедов Ш. А., 1978 г. р.
Напомним, авария произошла днём 21 июня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана. Рейсовый автобус Москва – Хасавюрт столкнулся с легковым авто и грузовиком. После случившегося легковушка загорелась.