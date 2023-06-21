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21 июня, 20:07

Лайф публикует список погибших в ДТП с автобусом из Москвы в Дагестане

<p>Работа спасателей на месте ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Дагестане. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsdagestan/6945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана</a></p>

Работа спасателей на месте ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Дагестане. Обложка © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Лайф узнал личности погибших в страшном ДТП в Дагестане, где автобус из Москвы столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Всего авария унесла жизни восьми человек.

  • Гасанов А., 2010 г. р.
  • Гасанов М., 2011 г. р
  • Газиева П. Г., 1961 г. р.
  • Курбанова В. М., 1977 г р.
  • Мухаджирова Ф. Р., 2005 г. р.
  • Тазбиева Г. М., 1977 г. р.
  • Ахмедов А. А., 1998 г. р
  • Магомедов Ш. А., 1978 г. р.
Пламя и много дыма: Появилось жуткое видео с места ДТП в Дагестане с рейсовым автобусом из Москвы

Пламя и много дыма: Появилось жуткое видео с места ДТП в Дагестане с рейсовым автобусом из Москвы

Напомним, авария произошла днём 21 июня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана. Рейсовый автобус Москва – Хасавюрт столкнулся с легковым авто и грузовиком. После случившегося легковушка загорелась.

Артур Лапсаков
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