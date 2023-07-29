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29 июля, 10:06

Молодой полицейский насмерть разбился на "мерседесе" в Махачкале

В Махачкале младший сержант полиции погиб, перевернувшись на "мерседесе"

<p>Авто, водитель которого погиб в результате ДТП. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvdmedia05/89" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Республике Дагестан</a></p>

Авто, водитель которого погиб в результате ДТП. Обложка © Telegram / МВД по Республике Дагестан

В Махачкале водитель "мерседеса" погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан.

  • Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан
    Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан
  • Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан
    Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан
  • Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан
    Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Последствия ДТП, в котором погиб полицейский. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан

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Трагедия произошла около пяти утра 29 июля на 806-м километре федеральной автодороги "Кавказ". 22-летний мужчина не справился с управлением Mercedes-Benz Е430. В результате он влетел в дорожные ограждения, потом съехал на обочину попутного направления и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

Позднее в телеграм-канале "Админ МВД Дагестана" появилась информация, что погибшим оказался младший сержант полиции и сотрудник патрульно-постовой службы.

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Светлана Оперук
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