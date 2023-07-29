Молодой полицейский насмерть разбился на "мерседесе" в Махачкале

В Махачкале водитель "мерседеса" погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан.







Трагедия произошла около пяти утра 29 июля на 806-м километре федеральной автодороги "Кавказ". 22-летний мужчина не справился с управлением Mercedes-Benz Е430. В результате он влетел в дорожные ограждения, потом съехал на обочину попутного направления и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

Позднее в телеграм-канале "Админ МВД Дагестана" появилась информация, что погибшим оказался младший сержант полиции и сотрудник патрульно-постовой службы.