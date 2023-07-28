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28 июля, 10:36

В Волгограде судимый священник устроил ДТП, обматерил полицейских и пригрозил перейти в ислам

SHOT: В Волгограде пьяный священник попал в ДТП и обматерил полицейских

В Волгограде священник обматерил полицейских, которые задержали его на месте ДТП, и объявил, что переходит в ислам. Видео с места событий показал SHOT.

Попавший в ДТП священник бранит задержавших его полицейских. Видео © t.me / SHOT

Как пишет телеграм-канал, 53-летний заштатный клирик Волгоградской и Камышинской епархий сел за руль нетрезвым и попал в ДТП. В аварии помимо нескольких протараненных священнослужителем автомобилей никто не пострадал. А вот сам иерей предпринял попытку покинуть место происшествия, но безуспешную. Когда его схватили полицейские, клирик показал все свои познания в бранной составляющей русского языка.

После непродолжительного сопротивления священнослужитель всё же сдался на милость полицейских инспекторов. Но дух противоречия в нём не угас до конца: напоследок иерей выкрикнул, что теперь примет ислам.

По информации SHOT, священник ранее уже был судим — за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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А ранее Лайф писал, что священнику из Ивановской области грозит до восьми лет тюрьмы за хранение пороха от оружия. Силовики заявили, что на мужчину поступил донос: якобы он хранит дома обрез и порох. Вот только оружие у него забрали ещё в 2016 году.

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SHOT

Юрий Лысенко
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