В Москве священника лишили сана за изменение текста молитвы

В Москве церковный суд лишил священного сана иерея Иоанна Коваля, который служил в храме святого апостола Андрея Первозванного в Люблино. Это произошло после изменения им текста молитвы О Святой Руси. О случившемся рассказал заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.

"Решение суда было о низвержении Коваля из сана. Мотивировано оно неповиновением священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Цыпин добавил, что в суде Ковалю дали возможность заявить, что он раскаивается и обещает переменить свою позицию. Ондако клирик отказался делать это и стоял на своём. Решение епархиального суда вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.

Уточняется, что конфликт произошёл из-за того, что священник самовольно заменил в церковной молитве слово "победа" на "мир". Эта молитва читается во всех храмах ежедневно. Однако в РПЦ указали, что Коваля отстранили от служб не за замену конкретных слов, а за изменение текста молитвы как таковое. Сам он никак не прокомментировал, зачем изменил слова.