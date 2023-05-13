В Петербурге батюшка попался при попытке похитить экс-супруга возлюбленной
В Петербурге задержали священника, готовившего похищение человека
Священник Василий Бойко. Обложка © VK / Василий Бойко
В Санкт-Петербурге задержали настоятеля церкви Василия Бойко, который пытался заказать похищение человека. Как сообщает "Фонтанка", пойти священника на такое преступление заставила любовь к женщине.
Настоятель церкви Святого великомученника Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале влюбился в одну из прихожанок, но у неё есть муж и дети. Супруг, узнав об их близких отношениях, развёлся с женщиной и рассказал о случившемся в заявлении, которое подал в Петербургскую митрополию Русской Православной Церкви. Сейчас в епархии проводится проверка.
После этого священник Бойко решил найти тех, кто похитит бывшего супруга возлюбленной, но наткнулся на полицейских. Те разыграли сценку вместе с жертвой. В результате вечером 12 мая "наёмники" встретились со священником и показали ему фотографии с уже проделанной работой: мужчина якобы избитый находится в подвале. Оценив результат, Бойко передал деньги, и в этот момент правоохранители задержали его.
Бойко признал свою вину, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к похищению человека. Батюшку задержали на двое суток, а сегодня СК Петербурга будет ходатайствовать о домашнем аресте. В настоящий момент известно, что потерпевший входит в совет церкви Святого великомученика. Сам Бойка занимает пост настоятеля церкви с 2019 года.
Ранее в Москве кафолического священника обвинили в педофилии. 14-летний пострадавший рассказал родителям, как 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. домогался его во время службы, предлагал уединиться и заплатить за "услугу".