В Петербурге батюшка попался при попытке похитить экс-супруга возлюбленной

В Санкт-Петербурге задержали настоятеля церкви Василия Бойко, который пытался заказать похищение человека. Как сообщает "Фонтанка", пойти священника на такое преступление заставила любовь к женщине.

Настоятель церкви Святого великомученника Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале влюбился в одну из прихожанок, но у неё есть муж и дети. Супруг, узнав об их близких отношениях, развёлся с женщиной и рассказал о случившемся в заявлении, которое подал в Петербургскую митрополию Русской Православной Церкви. Сейчас в епархии проводится проверка.

После этого священник Бойко решил найти тех, кто похитит бывшего супруга возлюбленной, но наткнулся на полицейских. Те разыграли сценку вместе с жертвой. В результате вечером 12 мая "наёмники" встретились со священником и показали ему фотографии с уже проделанной работой: мужчина якобы избитый находится в подвале. Оценив результат, Бойко передал деньги, и в этот момент правоохранители задержали его.

Бойко признал свою вину, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к похищению человека. Батюшку задержали на двое суток, а сегодня СК Петербурга будет ходатайствовать о домашнем аресте. В настоящий момент известно, что потерпевший входит в совет церкви Святого великомученика. Сам Бойка занимает пост настоятеля церкви с 2019 года.