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13 мая, 03:48

Дочь похоронила мать во дворе дома и десять лет тратила деньги с её счётов

Американка похоронила мать во дворе дома и десять лет скрывала её смерть

Полицейские в города Укайя в Калифорнии США нашли во дворе одного из домов останки женщины, которым было не менее десяти лет. Как сообщает The Mercury News, их захоронила дочь покойной, чтобы пользоваться счетами умершей родственницы.

К полицейским обратился сын покойной и заявил, что до момента смерти мать долго жила с его младшей сестрой, которая недавно умерла. Вернувшись в Укайю он обнаружил свежие банковские выписки и другие финансовые документы на имя матери. В 2013 году, сестра сообщила ему, что передала тело их матери в медицинское исследовательское учреждение, согласно желанию покойной.

Всё это время женщина пользовалась счетами покойной матери, не говоря никому ни слова о том, что сама похоронила её во дворе дома. Позднее криминалисты выяснили, что женщина скончалась от естественных причин.

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Ранее Лайф писал, что 20 кошек провели с умершей хозяйкой целый месяц в одной квартире в Кемерове. Никто не знал о смерти женщины, пока соседи не почувствовали неприятный запах. Когда полицейские открыли квартиру, внутри лежало тело умершей.

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Freepik

Арина Родионова
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