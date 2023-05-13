Дочь похоронила мать во дворе дома и десять лет тратила деньги с её счётов

Полицейские в города Укайя в Калифорнии США нашли во дворе одного из домов останки женщины, которым было не менее десяти лет. Как сообщает The Mercury News, их захоронила дочь покойной, чтобы пользоваться счетами умершей родственницы.

К полицейским обратился сын покойной и заявил, что до момента смерти мать долго жила с его младшей сестрой, которая недавно умерла. Вернувшись в Укайю он обнаружил свежие банковские выписки и другие финансовые документы на имя матери. В 2013 году, сестра сообщила ему, что передала тело их матери в медицинское исследовательское учреждение, согласно желанию покойной.

Всё это время женщина пользовалась счетами покойной матери, не говоря никому ни слова о том, что сама похоронила её во дворе дома. Позднее криминалисты выяснили, что женщина скончалась от естественных причин.