На священника в Ивановской области завели дело из-за хранения пороха
Священнослужитель Олег Чурсин. Обложка © Mash
Священнику из Ивановской области грозит до восьми лет тюрьмы за хранение пороха от оружия, которое у него изъяли ещё семь лет назад. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, к настоятелю Свято-Троицкого храма РПЦ в селе Васильевское Олегу Чурсину в середине марта неожиданно пришли с обысками. В тот момент священнослужитель как раз провожал сына в зону СВО. Известно, что второй из 12 детей Чурсина служит военным медиком.
Силовики заявили, что на священника поступил донос, якобы он хранит дома обрез и порох. Отец Олег объяснил, что оружия давно нет, в 2016 году его забрали. Порох остался, и сам он про него давно забыл. Порох был изъят правоохранителями. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Местные прихожане тем временем ежедневно молятся за настоятеля.
Ранее Лайф писал, что московские школьники обвинили священника в педофилии. Как уточнялось, 14-летний пострадавший рассказал родителям, как 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. домогался его во время службы, предлагал уединиться и заплатить за "услугу".