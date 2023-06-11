На священника в Ивановской области завели дело из-за хранения пороха

Священнику из Ивановской области грозит до восьми лет тюрьмы за хранение пороха от оружия, которое у него изъяли ещё семь лет назад. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, к настоятелю Свято-Троицкого храма РПЦ в селе Васильевское Олегу Чурсину в середине марта неожиданно пришли с обысками. В тот момент священнослужитель как раз провожал сына в зону СВО. Известно, что второй из 12 детей Чурсина служит военным медиком.

Силовики заявили, что на священника поступил донос, якобы он хранит дома обрез и порох. Отец Олег объяснил, что оружия давно нет, в 2016 году его забрали. Порох остался, и сам он про него давно забыл. Порох был изъят правоохранителями. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Местные прихожане тем временем ежедневно молятся за настоятеля.