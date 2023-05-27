Запрещённый в служении протоиерей Леонид Калинин признал, что "совершил ошибку"

Отстранённый и запрещённый в служении из-за ситуации вокруг "Троицы" глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин признал, что совершил ошибку.

Священнослужитель отказался комментировать решение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что не сомневается в том, что оно было продумано.

"Я принимаю спокойно [решение о своём отстранении] и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку", — приводит его слова ТАСС.