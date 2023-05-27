Запрещённый в служении протоиерей Леонид Калинин признал, что "совершил ошибку"
Протоиерей Леонид Калинин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Отстранённый и запрещённый в служении из-за ситуации вокруг "Троицы" глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин признал, что совершил ошибку.
Священнослужитель отказался комментировать решение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что не сомневается в том, что оно было продумано.
"Я принимаю спокойно [решение о своём отстранении] и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), епархиального древлехранителя Московской епархии и члена Патриаршего совета по культуре Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей и запретили ему священнослужение из-за его воспрепятствования переноса иконы "Троица" Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя.