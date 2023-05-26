В Кремле рассказали, что будет с "Троицей" Рублёва

Икону "Троица" Андрея Рублёва переместят в храм Христа Спасителя. Такое пояснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности её в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что после этого специалисты примут решение о реставрации.