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26 мая, 10:46

В Кремле рассказали, что будет с "Троицей" Рублёва

Песков: "Троицу" Рублёва передадут в храм Христа Спасителя и отреставрируют

Икону "Троица" Андрея Рублёва переместят в храм Христа Спасителя. Такое пояснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности её в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что после этого специалисты примут решение о реставрации.

Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве — на праздник Троицы, 4 июня, после чего образ передадут на плановую реставрацию. Через год икона займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александр Юнашев
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