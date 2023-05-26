В Кремле рассказали, что будет с "Троицей" Рублёва
Песков: "Троицу" Рублёва передадут в храм Христа Спасителя и отреставрируют
Икону "Троица" Андрея Рублёва переместят в храм Христа Спасителя. Такое пояснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности её в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что после этого специалисты примут решение о реставрации.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве — на праздник Троицы, 4 июня, после чего образ передадут на плановую реставрацию. Через год икона займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
ТАСС / Артём Геодакян