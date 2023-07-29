На трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины
В Черемховском районе Иркутской области водители сразу двух автомобилей сбили семилетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу. Мальчик скончался, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.
В Иркутской области на трассе "Сибирь" семилетнего ребёнка насмерть сбили две машины. Видео © Telegram / МВД38
Трагедия произошла около 22 часов на федеральной автодороге Р255 "Сибирь" вблизи посёлка Михайловка.
"38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть несовершеннолетнего пешехода, после чего на ребёнка совершило наезд транспортное средство Honda Accord, которое двигалось в попутном направлении", — пишет ведомство в телеграм-канале.
Мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоявшей на обочине машине. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Лайф ранее писал, что на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль заносит, а затем он цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.
Telegram / МВД38