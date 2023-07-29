Регион

Уведомления отключены

29 июля, 05:04

На трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины

В Черемховском районе Иркутской области водители сразу двух автомобилей сбили семилетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу. Мальчик скончался, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

В Иркутской области на трассе "Сибирь" семилетнего ребёнка насмерть сбили две машины. Видео © Telegram / МВД38

Трагедия произошла около 22 часов на федеральной автодороге Р255 "Сибирь" вблизи посёлка Михайловка.

"38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть несовершеннолетнего пешехода, после чего на ребёнка совершило наезд транспортное средство Honda Accord, которое двигалось в попутном направлении", — пишет ведомство в телеграм-канале.

На Урале велогонщики попали в ДТП с лесовозом, УАЗом и "тойотой", есть пострадавшие

На Урале велогонщики попали в ДТП с лесовозом, УАЗом и "тойотой", есть пострадавшие

Мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоявшей на обочине машине. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Лайф ранее писал, что на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль заносит, а затем он цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.

Обложка ©

Telegram / МВД38

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров