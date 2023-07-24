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24 июля, 15:22

Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве: Момент ДТП попал на видео

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в стену здания

<p>Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве. Видео © <a href="https://t.me/DtOperativno/13822" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве. Видео © Дептранс Москвы

На Каланчёвской улице в Москве автомобиль сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Об этом сообщает столичный Дептранс. Как уточняет агентство "Москва", машиной-нарушителем оказалась люксовая Maserati.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.

Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве. Видео © Дептранс Москвы

Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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Александра Вишнякова
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