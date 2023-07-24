Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве: Момент ДТП попал на видео

На Каланчёвской улице в Москве автомобиль сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Об этом сообщает столичный Дептранс. Как уточняет агентство "Москва", машиной-нарушителем оказалась люксовая Maserati.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.

Maserati сбил человека, снёс столб и врезался в стену в Москве. Видео © Дептранс Москвы

Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.