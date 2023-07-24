Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП
Фигуристка Евгения Медведева попала в автомобильную аварию. По словам самой спортсменки, когда она ехала на такси, в автомобиль въехало другое такси.
Евгения Медведева сообщила, что попала в ДТП. Видео © Telegram / jmedvedevaj_official
"В моё такси въехало другое такси. С днём аварии, девочки, с днём аварии, любимые", — сказала она, обращаясь к подписчицам.
Судя по этому видео, фигуристка не пострадала. Каких-то подробностей происшествия она не привела.
Ранее Медведева делилась другими подробностями своей жизни, пускай и не такими личными. В интервью ютуб-каналу Forbes она рассказала о самом большом своём гонораре.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин