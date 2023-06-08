Тайна раскрыта: Медведева впервые показала видео с возлюбленным

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео, на котором она стоит вместе со своим возлюбленным на пляже. Ролик спортсменка опубликовала в соцсетях.

Медведева и Чигирёв на пляже. Видео © Telegram / Evgenia Medvedeva

Кавалером Евгении оказался фигурист Дмитрий Чигирёв, они уже появлялись на публике вместе. Тем не менее до этого публично молодые люди свои отношения не подтверждали. На видео Медведева и Чигирёв стоят на берегу и, обнимаясь, целуются.

На счету Медведевой две серебряные медали за Олимпиаду в Пхенчхане. Кроме того, она дважды завоёвывала первое место на чемпионатах мира и Европы. Дисциплина Дмитрия Чигирёва — парное катание.