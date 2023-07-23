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23 июля, 07:04

Момент смертельного ДТП на ТТК в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы: Водитель "ауди" погиб в ДТП на Третьем транспортном кольце

<p>Последствия ДТП на ТТК в Москве 23 июля. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия ДТП на ТТК в Москве 23 июля. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Один человек погиб в результате ДТП на северо-западе Москвы. Момент аварии попал на видео, пишет SHOT.

Момент ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве 23 июля. Видео © SHOT

По данным столичной прокуратуры, на Беговой улице водитель каршерингового автомобиля "Хавал" совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) автомобилем "Ауди". В результате водитель немецкой иномарки погиб на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали пассажиры обоих авто, в том числе несовершеннолетний пассажир "ауди". Водитель каршеринга также получил травмы.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Никита Никонов
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