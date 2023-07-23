Момент смертельного ДТП на ТТК в Москве попал на видео

Один человек погиб в результате ДТП на северо-западе Москвы. Момент аварии попал на видео, пишет SHOT.

По данным столичной прокуратуры, на Беговой улице водитель каршерингового автомобиля "Хавал" совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) автомобилем "Ауди". В результате водитель немецкой иномарки погиб на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали пассажиры обоих авто, в том числе несовершеннолетний пассажир "ауди". Водитель каршеринга также получил травмы.