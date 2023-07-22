Камеры сняли момент страшной гибели ребёнка под колёсами Mercedes судьи в Майкопе

На записи с уличных камер видеонаблюдения отчётливо видно, что отдыхающие в пешеходной зоне в какой-то момент заметили, что по парку несётся автомобиль. "Мерседес" летел прямо на них, но мужчина и женщина, к счастью, успели отскочить вбок, в траву. Несчастного мальчика на самокате, который от шока не знал, куда бежать, машина снесла на полной скорости.