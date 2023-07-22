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22 июля, 18:35
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Камеры сняли момент страшной гибели ребёнка под колёсами Mercedes судьи в Майкопе

Появились кадры с моментом наезда судьи на Mercedes на ребёнка в Майкопе

Момент наезда на пешеходов в Майкопе внедорожника Mercedes, которым управлял местный судья, попал на видео. Ужасающие кадры есть в распоряжении Лайфа.

Момент наезда "мерседеса" на девятилетнего мальчика в Адыгее. Видео © Предоставлено Лайфу

На записи с уличных камер видеонаблюдения отчётливо видно, что отдыхающие в пешеходной зоне в какой-то момент заметили, что по парку несётся автомобиль. "Мерседес" летел прямо на них, но мужчина и женщина, к счастью, успели отскочить вбок, в траву. Несчастного мальчика на самокате, который от шока не знал, куда бежать, машина снесла на полной скорости.

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О жуткой аварии в Адыгее, в которой погиб девятилетний мальчик, стало известно сегодня днём. За рулём автомобиля находился судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. Он рассказал, что у машины отказали тормоза. Пострадавших в больнице проведал глава региона Мурат Кумпилов. В полиции сообщили, что число пострадавших в ДТП достигло шести.

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LIFE

Ирина Фальке
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