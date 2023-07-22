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22 июля, 14:58
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В Адыгее судья на "мерседесе" насмерть сбил ребёнка, пишут СМИ

"Рен-ТВ": В Майкопе судья за рулём "мерседеса" насмерть сбил ребёнка

<p>Место, где судья сбил детей в Майкопе. Фото © <a href="https://t.me/chpmkp/1854" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "ЧП Майкопа"</p>

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Фото © Telegram / "ЧП Майкопа"

В Майкопе судья городского суда сбил несколько детей, один из которых погиб. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Видео © Telegram / "ЧП Майкопа"

По данным СМИ, иномарка двигалась с большой скоростью. При этом сам водитель утверждает, что у него отказали тормоза. За рулём автомобиля находился судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. В результате ДТП погиб девятилетний ребёнок.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил гибель мальчика.

"Погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика", написал он в своём телеграм-канале.

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Фото © Telegram / "ЧП Майкопа"

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Фото © Telegram / "ЧП Майкопа"

Глава региона посетил пострадавших в больнице, а также взял на контроль ход их лечения и расследования аварии.

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Матвей Константинов
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