В Адыгее судья на "мерседесе" насмерть сбил ребёнка, пишут СМИ
"Рен-ТВ": В Майкопе судья за рулём "мерседеса" насмерть сбил ребёнка
В Майкопе судья городского суда сбил несколько детей, один из которых погиб. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
Место, где судья сбил детей в Майкопе. Видео © Telegram / "ЧП Майкопа"
По данным СМИ, иномарка двигалась с большой скоростью. При этом сам водитель утверждает, что у него отказали тормоза. За рулём автомобиля находился судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. В результате ДТП погиб девятилетний ребёнок.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил гибель мальчика.
"Погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона посетил пострадавших в больнице, а также взял на контроль ход их лечения и расследования аварии.
А ранее на Урале велогонщики попали в ДТП с лесовозом, УАЗом и "тойотой". Пострадало шесть человек.