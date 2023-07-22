В Адыгее судья на "мерседесе" насмерть сбил ребёнка, пишут СМИ

В Майкопе судья городского суда сбил несколько детей, один из которых погиб. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Видео © Telegram / "ЧП Майкопа"

По данным СМИ, иномарка двигалась с большой скоростью. При этом сам водитель утверждает, что у него отказали тормоза. За рулём автомобиля находился судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. В результате ДТП погиб девятилетний ребёнок.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил гибель мальчика.

"Погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика", — написал он в своём телеграм-канале.

Место, где судья сбил детей в Майкопе. Фото © Telegram / "ЧП Майкопа"

Глава региона посетил пострадавших в больнице, а также взял на контроль ход их лечения и расследования аварии.