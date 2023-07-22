На Урале велогонщики попали в ДТП с лесовозом, УАЗом и "тойотой", есть пострадавшие

В Челябинской области лесовоз спровоцировал ДТП, в котором пострадала команда Свердловской области по велоспорту. Авария произошла на трассе Кыштым – Большие Егусты, пострадало шесть человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

"По данным экстренных служб, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на 13-м километре автодороги Кыштым – Большие Егусты. В результате аварии пострадало шесть человек, находившихся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер", — говорится в сообщении.

По данным полиции Кыштыма, водитель грузовика "Урал" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшимся УАЗом, после чего машины въехали в стоящую на обочине "тойоту". Та перевернулась и наехала на стоящих перед ней людей. Выяснилось, что водитель лесовоза не имел тахографа и необходимой для управления большегрузом категории прав.

Как добавили в Минздраве Челябинской области, всего пострадало шесть человек, трое из них дети. Госпитализированы были три человека, в том числе один эвакуирован вертолётом медицины катастроф. Подчёркивается, что спортсменов готовы перевезти в больницы Свердловской области.