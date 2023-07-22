Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в КБР, есть пострадавшие

В Урванском районе Кабардино-Балкарии на трассе "Кавказ" произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Вольво" и грузовика КамАЗ. Как сообщили в МВД по республике, 12 человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы.

"На 472-м км ФАД Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Вольво", следовавшего по маршруту Махачкала – Ростов, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля КамАЗ, за рулём которого находился 32-летний местный житель", — говорится в опубликованном сообщении.

Кадры с месте столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

Последствия столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики