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22 июля, 08:05

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в КБР, есть пострадавшие

МВД: В Кабардино-Балкарии 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

<p>Кадры с места столкновения автобуса и грузовика в КБР. Обложка © <a href="https://07.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики</a></p>

Кадры с места столкновения автобуса и грузовика в КБР. Обложка © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

В Урванском районе Кабардино-Балкарии на трассе "Кавказ" произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Вольво" и грузовика КамАЗ. Как сообщили в МВД по республике, 12 человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы.

"На 472-м км ФАД Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Вольво", следовавшего по маршруту Махачкала – Ростов, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля КамАЗ, за рулём которого находился 32-летний местный житель", — говорится в опубликованном сообщении.

Кадры с месте столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

Кадры с месте столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

Последствия столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

Последствия столкновения автобуса и грузовика в КБР. Фото © Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской Республики

Ребёнок погиб и девять человек пострадали в жуткой аварии в Приморье

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А ранее в Советском районе Кировской области в страшном ДТП погибло четыре человека. Водитель BMW совершил съезд с дороги, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться.

Матвей Константинов
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