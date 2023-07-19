Четыре человека погибли в ДТП с участием BMW в Кировской области

В результате аварии в Кировской области погибло четыре человека. ДТП произошло рано утром 19 июля в Советском районе на 124-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск", сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По информации ведомства, водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги, после чего машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия водитель и три пассажира авто погибли. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все причины и обстоятельства аварии.