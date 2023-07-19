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19 июля, 06:48

Четыре человека погибли в ДТП с участием BMW в Кировской области

<p>В ДТП с участием BMW в Кировской области погибло четыре человека. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gai43/6439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gai43</a></p>

В ДТП с участием BMW в Кировской области погибло четыре человека. Обложка © T.me / gai43

В результате аварии в Кировской области погибло четыре человека. ДТП произошло рано утром 19 июля в Советском районе на 124-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск", сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По информации ведомства, водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги, после чего машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия водитель и три пассажира авто погибли. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все причины и обстоятельства аварии.

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Иван Косицын
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