Четыре человека погибли в ДТП с участием BMW в Кировской области
В ДТП с участием BMW в Кировской области погибло четыре человека. Обложка © T.me / gai43
В результате аварии в Кировской области погибло четыре человека. ДТП произошло рано утром 19 июля в Советском районе на 124-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск", сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
По информации ведомства, водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги, после чего машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия водитель и три пассажира авто погибли. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Столкнулись семь легковых автомобилей, грузовик и бензовоз. В результате аварии пострадало два человека.