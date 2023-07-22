Число пострадавших при наезде судьи на Mercedes на толпу в Майкопе достигло 6

При наезде судьи Анатолия Горголина на внедорожнике Mercedes на пешеходов в Майкопе пострадало шесть человек, четверо из них дети. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Адыгее.

Кадры с места ДТП в Майкопе. Видео © МВД РФ по Адыгее

"В больницу с травмами доставлены водитель и пассажиры внедорожника: двое взрослых и четверо несовершеннолетних. <...> Две девочки — 7 и 12 лет — и два мальчика — 8 и 10 лет [находятся] в Адыгейской республиканской ДКБ, [им] оказывается неотложная медицинская помощь", — уточнили в полиции.

В ведомстве объяснили, что водитель внедорожника потерял управление, влетел в легковушку, а после удара продолжил движение. Пробив бордюрное ограждение пешеходной зоны, машина насмерть сбила девятилетнего мальчика. После этого автомобиль въехал в дерево и опрокинулся. СУ СК РФ по Республике Адыгея проводит проверку по факту ДТП.