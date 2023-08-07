Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье: Теперь я просто Лада, Дэнс уже будет сложно
Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс рассказала о своём состоянии после жёсткого ДТП в Подмосковье. В беседе с SHOT она отметила, что теперь "будет просто Лада".
"Теперь я буду просто Лада. Дэнс (танец в переводе с английского. — Прим. Лайфа) уже будет сложно", — сказала артистка.
Как отмечает телеграм-канал, артистка не многословна, так как пока ей тяжело говорить. К счастью, врачи исключили самое опасное — перелом позвоночника. Но певице ещё предстоит восстановиться от черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и ушиба бедра.
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В общей сложности там столкнулось три автомобиля, пострадало четыре человека, в том числе 51-летний водитель артистки. Он также госпитализирован с переломами рёбер и позвонков. Накануне стало известно, что Ладу Дэнс перевели в частную клинику.