Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье: Теперь я просто Лада, Дэнс уже будет сложно

Певица Лада Дэнс рассказала о своём состоянии после жёсткого ДТП в Подмосковье. В беседе с SHOT она отметила, что теперь "будет просто Лада".

"Теперь я буду просто Лада. Дэнс (танец в переводе с английского. — Прим. Лайфа) уже будет сложно", — сказала артистка.