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8 августа, 10:04

Ладе Дэнс после ДТП стало хуже: певица с трудом дышит и почти не говорит

SHOT: Состояние Лады Дэнс после ДТП ухудшилось

<p>Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo126430279_457239242?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лада Дэнс</a></p>

Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / Лада Дэнс

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после жёсткого ДТП, которое произошло 5 августа в Подмосковье. Как сообщает SHOT, артистка с трудом дышит и почти не говорит.

По данным телеграм-канала, сегодня ночью Ладе Дэнс провели операцию на лице, но после хирургического вмешательства и обезболивающих ей стало плохо. Родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку.

Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье

Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье

Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе певица и её 51-летний водитель. Ранее стало известно, что Ладу Дэнс перевели в частную клинику, а накануне она даже вышла на связь с поклонниками.

Александра Вишнякова
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