Ладе Дэнс после ДТП стало хуже: певица с трудом дышит и почти не говорит

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после жёсткого ДТП, которое произошло 5 августа в Подмосковье. Как сообщает SHOT , артистка с трудом дышит и почти не говорит.

По данным телеграм-канала, сегодня ночью Ладе Дэнс провели операцию на лице, но после хирургического вмешательства и обезболивающих ей стало плохо. Родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку.