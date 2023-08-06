Друг Гарика Сукачёва сообщил, что музыканта выписали из клиники

Рок-музыканта Гарика (Игоря) Сукачёва выписали из больницы, куда его доставили в конце июля из-за плохого самочувствия. Об этом заявил его друг актёр Василий Мищенко.

Лайф напоминает: 29 июля стало известно, что Гарик Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Тот в итоге прошёл в формате "народного караоке". Сам же Сукачёв записал видео с обращением к поклонникам. Слегка задыхаясь, переводя дыхание, он прямо с больничной койки попросил прощения у тех, кто не сможет увидеть его выступления.