Галанин рассказал о состоянии Гарика Сукачёва после экстренной госпитализации
Галанин рассказал, что Сукачёв чувствует себя отлично и уже приступил к работе
Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв, который попал в больницу прямо перед концертом на прошлой неделе, чувствует себя гораздо лучше и уже приступил к работе. Об этом рассказал его друг и основатель группы "Серьга" Сергей Галанин.
"Отлично [себя] чувствует. Всё в порядке, приступил к работе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 29 июля стало известно, что Гарик Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Тот в итоге прошёл в формате "народного караоке". Сам же Сукачёв записал видео с обращением к поклонникам. Слегка задыхаясь, переводя дыхание, он прямо с больничной койки попросил прощения у тех, кто не сможет увидеть его выступления.
Telegram / IgorSukachev