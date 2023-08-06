Галанин рассказал о состоянии Гарика Сукачёва после экстренной госпитализации

Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв, который попал в больницу прямо перед концертом на прошлой неделе, чувствует себя гораздо лучше и уже приступил к работе. Об этом рассказал его друг и основатель группы "Серьга" Сергей Галанин.

"Отлично [себя] чувствует. Всё в порядке, приступил к работе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".