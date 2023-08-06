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6 августа, 10:11

Галанин рассказал о состоянии Гарика Сукачёва после экстренной госпитализации

Галанин рассказал, что Сукачёв чувствует себя отлично и уже приступил к работе

Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв, который попал в больницу прямо перед концертом на прошлой неделе, чувствует себя гораздо лучше и уже приступил к работе. Об этом рассказал его друг и основатель группы "Серьга" Сергей Галанин.

"Отлично [себя] чувствует. Всё в порядке, приступил к работе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 29 июля стало известно, что Гарик Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Тот в итоге прошёл в формате "народного караоке". Сам же Сукачёв записал видео с обращением к поклонникам. Слегка задыхаясь, переводя дыхание, он прямо с больничной койки попросил прощения у тех, кто не сможет увидеть его выступления.

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Telegram / IgorSukachev

Наталья Исакова
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