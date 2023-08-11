"Вижу ваши добрые слова": Лада Дэнс после ДТП вышла на связь и обратилась к поклонникам
Лада Дэнс впервые после аварии обратилась к поклонникам
Российская певица Лада Дэнс впервые после жуткой аварии обратилась к слушателям. Она опубликовала пост на своей странице в соцсети. Артистка призналась, что сейчас ей морально сложно быть активной в Интернете.
"Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения всё делается на максимальном уровне", — отметила певица.
Артистка пообещала, что в ближайшее время она официально сообщит о своём состоянии. Поклонники в комментариях к публикации продолжили писать ей слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
Напомним, певица Лада Дэнс 5 августа попала в аварию на трассе в районе Подольска. Пострадали четыре человека, включая артистку и её водителя. Лада Дэнс получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что сообщения о сборе денег для лечения певицы являются ложью.
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