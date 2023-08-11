"Вижу ваши добрые слова": Лада Дэнс после ДТП вышла на связь и обратилась к поклонникам

Российская певица Лада Дэнс впервые после жуткой аварии обратилась к слушателям. Она опубликовала пост на своей странице в соцсети. Артистка призналась, что сейчас ей морально сложно быть активной в Интернете.

"Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения всё делается на максимальном уровне", — отметила певица.