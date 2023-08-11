Продюсер Лады Дэнс Пудовкин опроверг слухи о сборе денег на её лечение после ДТП
Сообщения о сборе денег для лечения певицы Лады Дэнс являются ложью, её близкие сами помогут ей восстановиться от полученных в ДТП травм. Об этом в разговоре с телеканалом "360" рассказал продюсер певицы Сергей Пудовкин.
По его словам, представители артистки уже подготовили заявление в полицию на предмет распространения ложной информации. Пудовкин назвал чудовищными публикации о якобы предсмертном состоянии Лады Дэнс и призвал остановить распространение слухов.
"Я официально заявляю: никаких сборов на лечение Лады Дэнс нет, не было и не будет. У нас достаточно возможностей самостоятельно решить те проблемы, которые Лада получила в результате этой тяжёлой аварии", — заявил продюсер, назвав информацию о сборах фейком.
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на трассе в районе Подольска. Всего пострадало четыре человека, включая водителя певицы. Артистка получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. После госпитализации Ладу Дэнс перевели в частную клинику, она даже выходила на связь с поклонниками. Однако недавно стало известно, что состояние певицы ухудшилось.
VK / Лада Дэнс