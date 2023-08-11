Продюсер Лады Дэнс Пудовкин опроверг слухи о сборе денег на её лечение после ДТП

Сообщения о сборе денег для лечения певицы Лады Дэнс являются ложью, её близкие сами помогут ей восстановиться от полученных в ДТП травм. Об этом в разговоре с телеканалом "360" рассказал продюсер певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, представители артистки уже подготовили заявление в полицию на предмет распространения ложной информации. Пудовкин назвал чудовищными публикации о якобы предсмертном состоянии Лады Дэнс и призвал остановить распространение слухов.