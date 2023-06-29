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29 июня, 16:34

Врач назвал чудом спасение Костомарова после комы, ампутаций и инсульта

Врач Авербах назвал настоящим чудом восстановление Костомарова после болезни

<p>Роман Костомаров. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs</p>

Роман Костомаров. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs

Восстановление олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций является настоящим "чудом". Так считает главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.

"Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом! С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Это была очень индивидуальная реакция организма на инфекции, и, как показывает практика, большинство пациентов не смогли сопротивляться распространению инфекции по организму", — сказал медик в беседе со Sport24.

Спортивный врач оценил первые тренировки Костомарова после ампутаций

Спортивный врач оценил первые тренировки Костомарова после ампутаций

По словам медика, врачи сделали невозможное и буквально "вытащили" спортсмена. Он также считает, что сам Костомаров проявил стойкость и не упал духом. Авербах назвал фигуриста большим молодцом. Но медик предупредил, что организм спортсмена ещё находится в шоковом состоянии, поэтому пока рано говорить о полной победе над болезнью.

Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. В конце февраля спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось. А сегодня Костомаров выложил видео тренировки в протезах под песню "Выше голову, боец".

Илья Суриков
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