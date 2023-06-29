Врач назвал чудом спасение Костомарова после комы, ампутаций и инсульта

Восстановление олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций является настоящим "чудом". Так считает главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.

"Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом! С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Это была очень индивидуальная реакция организма на инфекции, и, как показывает практика, большинство пациентов не смогли сопротивляться распространению инфекции по организму", — сказал медик в беседе со Sport24.