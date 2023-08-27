"Похоронят рядом с Инной Чуриковой": Объявлена дата прощания с Глебом Панфиловым
Церемония прощания с Глебом Панфиловым состоится 30 августа
Российский кинорежиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER
Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым назначено на 30 августа, похоронят его на московском Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.
"Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой", — уточнил он.
Напомним, 26 августа умер 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз.