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27 августа, 09:34

"Похоронят рядом с Инной Чуриковой": Объявлена дата прощания с Глебом Панфиловым

Церемония прощания с Глебом Панфиловым состоится 30 августа

<p>Российский кинорежиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER</p>

Российский кинорежиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым назначено на 30 августа, похоронят его на московском Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой", — уточнил он.

"Абсолютный новатор": Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова

"Абсолютный новатор": Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова

Напомним, 26 августа умер 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз.

Татьяна Миссуми
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