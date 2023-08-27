"Похоронят рядом с Инной Чуриковой": Объявлена дата прощания с Глебом Панфиловым

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым назначено на 30 августа, похоронят его на московском Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой", — уточнил он.