"Абсолютный новатор": Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова

Режиссёр Глеб Панфилов был абсолютным новатором, находившим новое в глубинном. Об этом заявил режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков.

"Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причём новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное — он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании", — приводит слова Михалкова его пресс-служба.

Режиссёр отметил, что Панфилов был одним из немногих в профессии, не стыдящимся своих картин. Он обладал "тончайшим юмором и парадоксальным мышлением". Михалков признался, что совместная работа с умершим была для него "огромным счастьем".

Причём было очевидно, что режиссёр не проживёт долго без своей супруги Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, так как связь между ними была "слишком неразрывна, чувственна и деятельна". Они были одним целым, добавили в пресс-службе Михалкова.