Будем вспоминать всю жизнь: Директор "Ленкома" назвал режиссёра Панфилова чудом природы

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов был великим режиссёром, чудесным человеком и настоящим "чудом природы". На его картинах воспитывалось несколько поколений замечательных людей, заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Ушёл из жизни великий режиссёр, чудный человек, супруг великой Чуриковой — народной артистки СССР. Глеб Анатольевич — это чудо природы, потому что это человек, на картинах которого воспитывалось несколько поколений наших людей замечательных", — приводит его слова телеканал "360".

Варшавер напомнил, что Панфилов создал несколько замечательных спектаклей в "Ленкоме Марка Захарова", а также отметил, что за все долгие годы дружбы относился к нему с невероятно большим уважением.