Будем вспоминать всю жизнь: Директор "Ленкома" назвал режиссёра Панфилова чудом природы
Директор "Ленкома" Варшавер: Режиссёр Глеб Панфилов был чудом природы
Режиссёр Глеб Панфилов по окончании предпремьерного показа своего спектакля "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана в Государственном театре наций. 2017 год. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Народный артист РСФСР Глеб Панфилов был великим режиссёром, чудесным человеком и настоящим "чудом природы". На его картинах воспитывалось несколько поколений замечательных людей, заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Ушёл из жизни великий режиссёр, чудный человек, супруг великой Чуриковой — народной артистки СССР. Глеб Анатольевич — это чудо природы, потому что это человек, на картинах которого воспитывалось несколько поколений наших людей замечательных", — приводит его слова телеканал "360".
Варшавер напомнил, что Панфилов создал несколько замечательных спектаклей в "Ленкоме Марка Захарова", а также отметил, что за все долгие годы дружбы относился к нему с невероятно большим уважением.
"Светлая память этому человеку замечательному. Будем его вспоминать до тех пор, пока сами будем жить", — подчеркнул Варшавер.
Напомним, накануне вечером стало известно о смерти режиссёра и сценариста Глеба Панфилова. По некоторым данным, он мог умереть из-за повторного инсульта. В мае артист уже сталкивался с нарушением мозгового кровообращения. Помимо инсульта у него диагностировали пневмонию и тромбоцитоз.