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26 августа, 08:20

Экс-глава администрации президента Сергей Филатов умер на 88-м году жизни

<p>Сергей Филатов. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин</p>

Сергей Филатов. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

Бывший руководитель Администрации Президента России Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на дочь государственного и политического деятеля.

"Да, папа умер утром вчера", — рассказала она.

Причины смерти не уточняются.

Филатов возглавлял президентскую администрацию при Борисе Ельцине в 1993–1996 годах. В 1991–1993 годах он занимал должность первого заместителя председателя Верховного Совета РФ, а с 1990-го по 1993-й был народным депутатом. В последние годы Филатов возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, являлся членом Союза журналистов России, членом и председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России.

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Никита Никонов
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