Умер создатель КамАЗа и экс-министр машиностроения СССР Лев Васильев
Создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет
Создатель КамАЗа Лев Васильев. Обложка © ТАСС / Валентин Черединцев
Создатель и первый гендиректор КамАЗа, бывший министр машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР Лев Борисович Васильев скончался в Москве в возрасте 98 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.
"Ушёл из жизни создатель КамАЗа — Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни", — сказано в сообщении.
В постпредстве принесли искренние соболезнования супруге умершего Инне Вениаминовне и его близким. О дате и месте прощания с Васильевым там обещали объявить позже.
Васильев родился в Москве в феврале 1925 года. Он участвовал в ВОВ с 1943 по 1944 год, в ходе которой получил тяжёлые ранения. В 1969 году он переехал в Набережные Челны и стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъёмности, который в будущем и стал КамАЗом. С 1984 по 1988 год Васильев был министром машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. А в 1988–1990 гг. он занимал пост зампредседателя Государственной комиссии Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам.
А ранее на 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин.