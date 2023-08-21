Умер создатель КамАЗа и экс-министр машиностроения СССР Лев Васильев

Васильев родился в Москве в феврале 1925 года. Он участвовал в ВОВ с 1943 по 1944 год, в ходе которой получил тяжёлые ранения. В 1969 году он переехал в Набережные Челны и стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъёмности, который в будущем и стал КамАЗом. С 1984 по 1988 год Васильев был министром машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. А в 1988–1990 гг. он занимал пост зампредседателя Государственной комиссии Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам.