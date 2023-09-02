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2 сентября, 09:44

Судороги и приступ эпилепсии: Стали известны обстоятельства гибели звезды российских сериалов Янина

Актёр Янин вчера попал в НИИ Склифосовского с судорогами и приступом эпилепсии

<p>Алексей Янин. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину</p>

Алексей Янин. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину

Российский актёр Алексей Янин вчера вечером был экстренно госпитализирован в институт Склифосовского, где ему пытались оказать помощь. Об обстоятельствах гибели звезды сериалов "Фурцева" и "Судья" узнал Mash.

По сведениям телеграм-канала, у артиста случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Уже утром Янин скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Умер актёр фильма "Все мужики сво..." Алексей Янин, парализованный с 2015 года

Умер актёр фильма "Все мужики сво..." Алексей Янин, парализованный с 2015 года

Янин окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 2004 году попал в РАМТ. Актёр был задействован в постановках "Дон Кихот", "Золушка", "Берег утопии", а также сыграл Ивана Шатова в спектакле "Шатов. Кириллов. Пётр" по произведению Фёдора Достоевского. Широкую известность Янин получил после лент "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво...".

А ранее советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Известной по сериалу "Каменская-2" артистки не стало 31 августа.

Андрей Бражников
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