Судороги и приступ эпилепсии: Стали известны обстоятельства гибели звезды российских сериалов Янина
Актёр Янин вчера попал в НИИ Склифосовского с судорогами и приступом эпилепсии
Алексей Янин. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину
Российский актёр Алексей Янин вчера вечером был экстренно госпитализирован в институт Склифосовского, где ему пытались оказать помощь. Об обстоятельствах гибели звезды сериалов "Фурцева" и "Судья" узнал Mash.
По сведениям телеграм-канала, у артиста случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Уже утром Янин скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
Янин окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 2004 году попал в РАМТ. Актёр был задействован в постановках "Дон Кихот", "Золушка", "Берег утопии", а также сыграл Ивана Шатова в спектакле "Шатов. Кириллов. Пётр" по произведению Фёдора Достоевского. Широкую известность Янин получил после лент "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво...".
А ранее советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Известной по сериалу "Каменская-2" артистки не стало 31 августа.