Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
ЦАТРА: На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
Заслуженная артистка России Мария Скуратова. Обложка © ЦАТРА
На 91-м году жизни умерла актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), заслуженная артистка России Мария Скуратова. Это произошло в воскресенье. О трагедии сообщили в пресс-службе театра.
"10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова", — указано на сайте.
В ЦАРТА выразили соболезнования родственникам и близким актрисы и подчеркнули, что она пользовалась уважением, авторитетом и любовью у коллег и сотрудников театра. Сообщается, что прощание пройдёт в Николо-Архангельском крематории.
Мария Скуратова окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина, после чего её приняли в труппу Театра армии, где она проработала 65 лет. Играла в таких постановках, как "Каса маре", "Орфей спускается в ад", "Дядя Ваня", "Обрыв", "Хождение по мукам", "А зори здесь тихие...".
Ранее в возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов. Он служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств.