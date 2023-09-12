Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

На 91-м году жизни умерла актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), заслуженная артистка России Мария Скуратова. Это произошло в воскресенье. О трагедии сообщили в пресс-службе театра.

"10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова", — указано на сайте.

В ЦАРТА выразили соболезнования родственникам и близким актрисы и подчеркнули, что она пользовалась уважением, авторитетом и любовью у коллег и сотрудников театра. Сообщается, что прощание пройдёт в Николо-Архангельском крематории.

Мария Скуратова окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина, после чего её приняли в труппу Театра армии, где она проработала 65 лет. Играла в таких постановках, как "Каса маре", "Орфей спускается в ад", "Дядя Ваня", "Обрыв", "Хождение по мукам", "А зори здесь тихие...".