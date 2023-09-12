Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 21:40

Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

ЦАТРА: На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

<p>Заслуженная артистка России Мария Скуратова. Обложка © <a href="https://teatrarmii.ru/news/10sentyabrya2023gna91mgoduushlaizzhiznizamechatelnayaaktrisaTSentralnogoakademicheskogoteatraRossiys/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦАТРА </a></p>

Заслуженная артистка России Мария Скуратова. Обложка © ЦАТРА

На 91-м году жизни умерла актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), заслуженная артистка России Мария Скуратова. Это произошло в воскресенье. О трагедии сообщили в пресс-службе театра.

"10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова", — указано на сайте.

В ЦАРТА выразили соболезнования родственникам и близким актрисы и подчеркнули, что она пользовалась уважением, авторитетом и любовью у коллег и сотрудников театра. Сообщается, что прощание пройдёт в Николо-Архангельском крематории.

Мария Скуратова окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина, после чего её приняли в труппу Театра армии, где она проработала 65 лет. Играла в таких постановках, как "Каса маре", "Орфей спускается в ад", "Дядя Ваня", "Обрыв", "Хождение по мукам", "А зори здесь тихие...".

Скончалась звезда "Таинственного острова"

Скончалась звезда "Таинственного острова"

Ранее в возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов. Он служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров