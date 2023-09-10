Умер актёр Андрей Шаронов
В возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов
Андрей Шаронов. Обложка © Kino-teatr.ru
В возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов, сообщает "Российская газета".
По данным издания, он скончался в субботу, 9 сентября. Причина смерти артиста не раскрывается.
Андрей Валерьевич Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. В кино артист дебютировал в 1981 году, сыграв в музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в таких фильмах, как "Эмма", "Меченые", "Русская симфония", "Жить сначала", и в многосерийном детективе "Такая работа".
Ранее сообщалось, что скончался украинский и российский актёр Юрий Потапенко, снимавшийся в сериале "Возвращение Мухтара". Последнее время артист жаловался на боль в сердце.