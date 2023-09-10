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10 сентября, 15:10
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Умер актёр Андрей Шаронов

В возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов

<p>Андрей Шаронов. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/17577/foto/118513/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Андрей Шаронов. Обложка © Kino-teatr.ru

В возрасте 72 лет умер советский и российский актёр Андрей Шаронов, сообщает "Российская газета".

По данным издания, он скончался в субботу, 9 сентября. Причина смерти артиста не раскрывается.

Андрей Валерьевич Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. В кино артист дебютировал в 1981 году, сыграв в музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в таких фильмах, как "Эмма", "Меченые", "Русская симфония", "Жить сначала", и в многосерийном детективе "Такая работа".

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Наталья Исакова
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