Умер актёр Андрей Шаронов

Андрей Валерьевич Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. В кино артист дебютировал в 1981 году, сыграв в музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в таких фильмах, как "Эмма", "Меченые", "Русская симфония", "Жить сначала", и в многосерийном детективе "Такая работа".