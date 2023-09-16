"Это был сильный удар": Друг Вячеслава Гришечкина раскрыл его личную трагедию

Российский актёр Вячеслав Гришечкин, скончавшийся на 62-м году жизни, очень сильно страдал из-за смерти жены Анны. После трагического события, которое произошло пять лет назад, у звезды сериала "Солдаты" и обострились проблемы со здоровьем. Об этом рассказал его коллега по цеху, друг, актёр Игнат Акрачков.

По его словам, у Гришечкина были очень тёплые отношения с супругой. Анна всегда опекала его и поддерживала во всех начинаниях. А когда она умерла, то актёр, у которого ещё тогда были проблемы с сердцем, не смог самостоятельно позаботиться о себе должным образом. Для Гришечкина уход жены, как подчеркнул Акрачков, стал настоящим ударом.

"После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно", — сказал актёр в беседе с "Вечерней Москвой".

Акрачков добавил, что его друг навсегда останется в памяти как добрый, весёлый и порядочный человек, который ушёл слишком рано.