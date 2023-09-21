Любимый пёс Гришечкина Беня оказался брошен на произвол судьбы после смерти актёра
Кp.ru: Любимый пёс умершего актёра Гришечкина Беня остался брошенным в квартире
Гришечкин и его любимый пёс Беня. Обложка © Kp.ru
Судьба любимой собаки скончавшегося актёра Вячеслава Гришечкина остаётся неизвестной. Сейчас питомец по кличке Беня находится один в квартире артиста на юге Москвы, родные и директор обсуждают, кто же всё-таки сможет забрать его к себе.
Как рассказал директор актёра Максим Миллер, после потери супруги Гришечкин был очень одинок, потому решил взять собаку из приюта. Вскоре Беня стал для звезды сериала "Солдаты" не просто домашним любимцем, а полноправным членом семьи. Директор допускает, что, скорее всего, собаку заберёт именно он, но пока Миллер боится, что у Бени будет стресс на фоне переезда.
"Дело в том, что пёс из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, он может начать психовать. А сейчас он в своём доме, где всё знакомое: запахи, обстановка", — приводит сайт kp.ru слова Миллера.
Дочь звезды Ольга из-за командировок пока не может приехать, поэтому с Беней сейчас гуляет сам Миллер или консьержка.
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Напомним, о смерти актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату, из-за чего ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. При этом директор артиста обвинил врачей в халатности.