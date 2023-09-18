Близкие звезды сериала "Солдаты" Гришечкина обвинили в его смерти врачей
Директор Гришечкина хочет подать заявление в полицию из-за халатности медиков
Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © kino-teatr.ru
Директор российского актёра Вячеслава Гришечкина, скончавшегося на днях после продолжительной болезни, заявил, что после похорон хочет подать заявление в полицию по факту халатности медиков. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на протяжении шести лет артист страдал из-за последствий пережитого инфаркта. Медики должны были следить за его состоянием, однако близкие говорят, что должная помощь звезде сериала "Солдаты" не оказывалась и ему становилось всё хуже. В какой-то момент 61-летний актёр даже перестал вставать с постели. Когда к артисту приехал его директор Максим Миллер, тот уже находился в ужасном состоянии.
В итоге у Гришечкина произошёл сердечный приступ, после чего он умер прямо в больнице. Причём, как говорит Миллер, медики почему-то не впускали родных к нему в палату. Теперь к лечащим врачам у окружения актёра есть много вопросов. Родные намерены добиться проведения масштабной проверки больницы и узнать, как там лечат других пациентов.
Как уже рассказывал Лайф, 16 сентября стало известно о смерти российского актёра Вячеслава Гришечкина, известного по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату и сильно страдал, из-за чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Ему был 61 год.