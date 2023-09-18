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18 сентября, 10:02

Близкие звезды сериала "Солдаты" Гришечкина обвинили в его смерти врачей

Директор Гришечкина хочет подать заявление в полицию из-за халатности медиков

<p>Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1119/foto/1435240/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © kino-teatr.ru

Директор российского актёра Вячеслава Гришечкина, скончавшегося на днях после продолжительной болезни, заявил, что после похорон хочет подать заявление в полицию по факту халатности медиков. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на протяжении шести лет артист страдал из-за последствий пережитого инфаркта. Медики должны были следить за его состоянием, однако близкие говорят, что должная помощь звезде сериала "Солдаты" не оказывалась и ему становилось всё хуже. В какой-то момент 61-летний актёр даже перестал вставать с постели. Когда к артисту приехал его директор Максим Миллер, тот уже находился в ужасном состоянии.

В итоге у Гришечкина произошёл сердечный приступ, после чего он умер прямо в больнице. Причём, как говорит Миллер, медики почему-то не впускали родных к нему в палату. Теперь к лечащим врачам у окружения актёра есть много вопросов. Родные намерены добиться проведения масштабной проверки больницы и узнать, как там лечат других пациентов.

"Парень был не промах": Актёр Кощеев рассказал об умершем Вячеславе Гришечкине

"Парень был не промах": Актёр Кощеев рассказал об умершем Вячеславе Гришечкине

Как уже рассказывал Лайф, 16 сентября стало известно о смерти российского актёра Вячеслава Гришечкина, известного по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату и сильно страдал, из-за чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Ему был 61 год.

Николь Вербер
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