Близкие звезды сериала "Солдаты" Гришечкина обвинили в его смерти врачей

Директор российского актёра Вячеслава Гришечкина, скончавшегося на днях после продолжительной болезни, заявил, что после похорон хочет подать заявление в полицию по факту халатности медиков. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на протяжении шести лет артист страдал из-за последствий пережитого инфаркта. Медики должны были следить за его состоянием, однако близкие говорят, что должная помощь звезде сериала "Солдаты" не оказывалась и ему становилось всё хуже. В какой-то момент 61-летний актёр даже перестал вставать с постели. Когда к артисту приехал его директор Максим Миллер, тот уже находился в ужасном состоянии.