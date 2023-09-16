"Парень был не промах": Актёр Кощеев рассказал об умершем Вячеславе Гришечкине

Актёр Анатолий Кощеев отреагировал на печальную новость о смерти его друга и коллеги Вячеслава Гришечкина. Трагическое событие потрясло артиста.

"Какое горе! Хороший человек был, независтливый. Мне его искренне жаль. Кроме добра и шуток со всякими хохмами, на съёмках ничего не было. Парень был не промах, компанейский", — рассказал Кощеев в беседе с телеканалом "360".