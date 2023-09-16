"Парень был не промах": Актёр Кощеев рассказал об умершем Вячеславе Гришечкине
Актёр Кощеев назвал Вячеслава Гришечкина независтливым, компанейским человеком
Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Актёр Анатолий Кощеев отреагировал на печальную новость о смерти его друга и коллеги Вячеслава Гришечкина. Трагическое событие потрясло артиста.
"Какое горе! Хороший человек был, независтливый. Мне его искренне жаль. Кроме добра и шуток со всякими хохмами, на съёмках ничего не было. Парень был не промах, компанейский", — рассказал Кощеев в беседе с телеканалом "360".
Он поделился воспоминаниями о покойном друге и отметил, что судьба свела их в 2006 году во время съёмок сериала "Солдаты". Артисты вместе ходили на телевизионные передачи, встречались на антрепризах, дружили и с интересом проводили время.
Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты" (полковник Староконь), актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа.