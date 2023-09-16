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16 сентября, 14:50

"Парень был не промах": Актёр Кощеев рассказал об умершем Вячеславе Гришечкине

Актёр Кощеев назвал Вячеслава Гришечкина независтливым, компанейским человеком

<p>Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Актёр Анатолий Кощеев отреагировал на печальную новость о смерти его друга и коллеги Вячеслава Гришечкина. Трагическое событие потрясло артиста.

"Какое горе! Хороший человек был, независтливый. Мне его искренне жаль. Кроме добра и шуток со всякими хохмами, на съёмках ничего не было. Парень был не промах, компанейский",  рассказал Кощеев в беседе с телеканалом "360".

Он поделился воспоминаниями о покойном друге и отметил, что судьба свела их в 2006 году во время съёмок сериала "Солдаты". Артисты вместе ходили на телевизионные передачи, встречались на антрепризах, дружили и с интересом проводили время.

"Это был сильный удар": Друг Вячеслава Гришечкина раскрыл его личную трагедию

"Это был сильный удар": Друг Вячеслава Гришечкина раскрыл его личную трагедию

Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты" (полковник Староконь), актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа.

Дарья Нарыкова
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