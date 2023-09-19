Лена Полено из "Счастливы вместе" заявилась на похороны Гришечкина пьяной в дрова
Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина выпившая и не верит в его смерть
Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина сильно выпившая и в подавленном состоянии. В беседе с SHOT актриса призналась, что не верит в смерть друга, так как ещё две недели назад он был здоров.
Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина выпившая и не верит в его смерть. Видео © SHOT
"Недели две назад [общались]... В прекрасном [был духе]", — заявила она.
Своего усопшего товарища Захарова называет великим человеком и, судя по всему, вспоминает приятные моменты из общения с ним.
Напомним, о смерти Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября, ему был 61 год. Он известен по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста умерла супруга, после чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, причиной смерти актёра стал сердечный приступ, а его директор обвинил врачей в халатности.