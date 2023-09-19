Лена Полено из "Счастливы вместе" заявилась на похороны Гришечкина пьяной в дрова

Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина сильно выпившая и в подавленном состоянии. В беседе с SHOT актриса призналась, что не верит в смерть друга, так как ещё две недели назад он был здоров.