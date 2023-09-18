Юрист дала советы близким актёра из "Солдат" после слов о вине врачей в его смерти

Адвокат по медицинским вопросам и врач-инфекционист Анна Орешкова считает, что нет оснований обвинять врачей в смерти актёра Вячеслава Гришечкина. Так она прокомментировала порталу "Страсти" заявления директора звезды сериала "Солдаты" о халатности медиков.

"‎Когда умирает чей-то родственник или друг, это большая трагедия. Одна из первых реакций — кого-то обвинить. Я бы призвала в такие моменты не думать, как наказать врачей, потому что их вина ещё не доказана, а разобраться в ситуации", — сообщила она.

По её словам, сейчас необходимо установить все обстоятельства дела. Например, родственники могут обратиться во все медцентры, где наблюдался Гришечкин, и выяснить детали диагнозов и методы лечения. Орешкова добавила, что следует точно установить, когда началось ухудшение состояния и причины этого.