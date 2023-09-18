Юрист дала советы близким актёра из "Солдат" после слов о вине врачей в его смерти
Адвокат Орешкова уверена, что преждевременно обвинять врачей в смерти Гришечкина
Актёр Вячеслав Гришечкин. Фото © kino-teatr.ru
Адвокат по медицинским вопросам и врач-инфекционист Анна Орешкова считает, что нет оснований обвинять врачей в смерти актёра Вячеслава Гришечкина. Так она прокомментировала порталу "Страсти" заявления директора звезды сериала "Солдаты" о халатности медиков.
"Когда умирает чей-то родственник или друг, это большая трагедия. Одна из первых реакций — кого-то обвинить. Я бы призвала в такие моменты не думать, как наказать врачей, потому что их вина ещё не доказана, а разобраться в ситуации", — сообщила она.
По её словам, сейчас необходимо установить все обстоятельства дела. Например, родственники могут обратиться во все медцентры, где наблюдался Гришечкин, и выяснить детали диагнозов и методы лечения. Орешкова добавила, что следует точно установить, когда началось ухудшение состояния и причины этого.
По её словам, директор актёра может обратиться в полицию, если считает нужным, но он не член семьи, поэтому ему всё равно не расскажут медицинские данные о пациенте. Также адвокат подчеркнула, что потребуются экспертизы для установления возможной вины врачей, но их пока тоже не было.
Напомним, 16 сентября стало известно о смерти 61-летнего российского актёра Вячеслава Гришечкина, известного по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату, из-за чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Директор артиста обвинил врачей в халатности.