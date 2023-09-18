Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 15:55

Юрист дала советы близким актёра из "Солдат" после слов о вине врачей в его смерти

Адвокат Орешкова уверена, что преждевременно обвинять врачей в смерти Гришечкина

<p>Актёр Вячеслав Гришечкин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1119/foto/583233/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Вячеслав Гришечкин. Фото © kino-teatr.ru

Адвокат по медицинским вопросам и врач-инфекционист Анна Орешкова считает, что нет оснований обвинять врачей в смерти актёра Вячеслава Гришечкина. Так она прокомментировала порталу "Страсти" заявления директора звезды сериала "Солдаты" о халатности медиков.

"‎Когда умирает чей-то родственник или друг, это большая трагедия. Одна из первых реакций — кого-то обвинить. Я бы призвала в такие моменты не думать, как наказать врачей, потому что их вина ещё не доказана, а разобраться в ситуации", — сообщила она.

По её словам, сейчас необходимо установить все обстоятельства дела. Например, родственники могут обратиться во все медцентры, где наблюдался Гришечкин, и выяснить детали диагнозов и методы лечения. Орешкова добавила, что следует точно установить, когда началось ухудшение состояния и причины этого.

По её словам, директор актёра может обратиться в полицию, если считает нужным, но он не член семьи, поэтому ему всё равно не расскажут медицинские данные о пациенте. Также адвокат подчеркнула, что потребуются экспертизы для установления возможной вины врачей, но их пока тоже не было.

Умер режиссёр фильмов "Дюба-дюба" и "Кармен"

Умер режиссёр фильмов "Дюба-дюба" и "Кармен"

Напомним, 16 сентября стало известно о смерти 61-летнего российского актёра Вячеслава Гришечкина, известного по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату, из-за чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Директор артиста обвинил врачей в халатности.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Утраты
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров