Умер режиссёр фильмов "Дюба-дюба" и "Кармен"

В возрасте 65 лет ушёл из жизни российский режиссёр Александр Хван, известный по фильмам "Дюба-дюба", "Кармен" и "Умирать легко". О печальном известии сообщила его супруга Елена.

"Это произошло сегодня", — приводит ТАСС её слова.

Причина смерти режиссёра не раскрывается, однако известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких, вызванной многолетним курением. В феврале 2020 года из-за обострения заболевания Хван провёл две недели в коме.

Александр Хван окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1980 году. Известность к нему пришла после выхода в 1992 году картины "Дюба-дюба", где главную роль исполнил Олег Меньшиков. Фильм был удостоен награды кинопрессы за лучший дебют. Стоит отметить, что, помимо работы над фильмами, кинематографист также снимал сериалы, среди самых известных — "Марьина роща", "Сильнее судьбы" и "Взгляд из вечности". С 1996 года Хван входил в правление Киностудии имени Горького. Также он являлся секретарём правления Союза кинематографистов России.