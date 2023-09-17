Умер режиссёр фильмов "Дюба-дюба" и "Кармен"
Режиссёр Александр Хван скончался на 66-м году жизни
Александр Хван. Обложка. Кадр © "Зорге" Режиссёр. Сергей Гинзбург, сценарист Дмитрий Новосёлов (II) / Kinopoisk.ru
В возрасте 65 лет ушёл из жизни российский режиссёр Александр Хван, известный по фильмам "Дюба-дюба", "Кармен" и "Умирать легко". О печальном известии сообщила его супруга Елена.
"Это произошло сегодня", — приводит ТАСС её слова.
Причина смерти режиссёра не раскрывается, однако известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких, вызванной многолетним курением. В феврале 2020 года из-за обострения заболевания Хван провёл две недели в коме.
Александр Хван окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1980 году. Известность к нему пришла после выхода в 1992 году картины "Дюба-дюба", где главную роль исполнил Олег Меньшиков. Фильм был удостоен награды кинопрессы за лучший дебют. Стоит отметить, что, помимо работы над фильмами, кинематографист также снимал сериалы, среди самых известных — "Марьина роща", "Сильнее судьбы" и "Взгляд из вечности". С 1996 года Хван входил в правление Киностудии имени Горького. Также он являлся секретарём правления Союза кинематографистов России.
А минувшей ночью стало известно о смерти легендарного поэта-песенника Николае Добронравове. Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе — "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Птица счастья", "Надежда" и многие другие.