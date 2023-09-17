Умер автор песен "Трус не играет в хоккей" и "Надежда", поэт Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник, актёр Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. О смерти мужа композитора Александры Пахмутовой сообщил певец Николай Басков на странице в социальной сети.

"Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова…" — написал Басков.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Москве. Всю свою жизнь он посвятил культуре и искусству. Деятельность он начинал как актёр и в 1950–1960-х годах успешно играл на сцене Московского театра юного зрителя. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе, а в 1970 году был принят в Союз писателей СССР.

Поэт с 1956 года был женат на композиторе, пианистке, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе — легендарная композиция "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "Птица счастья", "Надежда" и многие другие. Его песни исполняли такие известные исполнители, как Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Анна Герман, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Николай Басков и другие.