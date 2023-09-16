Названы дата и место прощания со звездой сериала "Солдаты" Гришечкиным
Церемония прощания с Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе
Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе в Москве. Об этом сообщил директор актёра.
"Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", — приводит РИА "Новости" его слова.
Информации о том, где именно похоронят актёра, пока нет.
Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты" (полковник Староконь), актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Ему был 61 год.