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16 сентября, 17:07

Названы дата и место прощания со звездой сериала "Солдаты" Гришечкиным

Церемония прощания с Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе

<p>Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе в Москве. Об этом сообщил директор актёра.

"Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", — приводит РИА "Новости" его слова.

Информации о том, где именно похоронят актёра, пока нет.

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Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты" (полковник Староконь), актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Ему был 61 год.

Наталья Исакова
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