Названы дата и место прощания со звездой сериала "Солдаты" Гришечкиным

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе в Москве. Об этом сообщил директор актёра.

"Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", — приводит РИА "Новости" его слова.