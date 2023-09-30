Легендарная участница "Голоса" покинула шоу по решению Димы Билана

Алиса Кожикина покинула "Голос. Уже не дети" после "поединка" с Ренатой Таировой. В пару с соперницей её, как наставник, поставил Дима Билан.

В этот раз легендарная участница программы "Голос. Дети" пела знаменитый хит Полины Гагариной "Шагай", за который она взялась с размахом, но "сломалась" во втором куплете. Члены жюри заметили ошибку и, следовательно, не повернулись к Алисе. Единственным был Билан, однако он сделал это лишь в последние секунды.

Следом выступила соперница, которая справилась со своей задачей на все сто процентов: академическое исполнение лирической баллады Kissing You певицы Des'ree поразило присутствующих, и большинство артистов похвалили Ренату.

Выбирая между Алисой и Ренатой, Билан, недолго думая, отдал свой голос второй. Оставшаяся "за бортом" Кожикина призналась, что даже рада такому исходу.

"Я эту речь готовила лет десять. Сейчас ни в коем случае ни на кого не в обиде. Даже рада, потому что для меня быть на проекте — большой стресс. Но мне приятно стоять на сцене, потому что это огромный опыт. И круто, что возникла возможность попробовать осознанно тут поработать. Это был выход из зоны комфорта", — призналась она.