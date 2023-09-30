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30 сентября, 06:39
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Легендарная участница "Голоса" покинула шоу по решению Димы Билана

Дима Билан выгнал из шоу "Голос. Уже не дети" Алису Кожикину

<p>Алиса Кожикина. Обложка © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-uzhe-ne-deti/vystupleniya/alisa-kozhikina-shagay-golos-uzhe-ne-deti-fragment-vypuska-ot-29-09-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1tv.ru</a></p>

Алиса Кожикина. Обложка © 1tv.ru

Алиса Кожикина покинула "Голос. Уже не дети" после "поединка" с Ренатой Таировой. В пару с соперницей её, как наставник, поставил Дима Билан.

В этот раз легендарная участница программы "Голос. Дети" пела знаменитый хит Полины Гагариной "Шагай", за который она взялась с размахом, но "сломалась" во втором куплете. Члены жюри заметили ошибку и, следовательно, не повернулись к Алисе. Единственным был Билан, однако он сделал это лишь в последние секунды.

Следом выступила соперница, которая справилась со своей задачей на все сто процентов: академическое исполнение лирической баллады Kissing You певицы Des'ree поразило присутствующих, и большинство артистов похвалили Ренату.

Выбирая между Алисой и Ренатой, Билан, недолго думая, отдал свой голос второй. Оставшаяся "за бортом" Кожикина призналась, что даже рада такому исходу.

"Я эту речь готовила лет десять. Сейчас ни в коем случае ни на кого не в обиде. Даже рада, потому что для меня быть на проекте — большой стресс. Но мне приятно стоять на сцене, потому что это огромный опыт. И круто, что возникла возможность попробовать осознанно тут поработать. Это был выход из зоны комфорта", призналась она.

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Лайф рассказывал, с кем встречается Полина Гагарина. По данным СМИ, тайным бойфрендом певицы является танцор из её группы.

Матвей Константинов
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